Рада не набрала голосів, щоб звільнити Сенниченка з посади голови Фонду держмайна

27 січня Верховна Рада провалила голосування за відставку Дмитра Сенниченка з посади голови Фонду держмайна. У парламенті не знайшлося необхідної кількості голосів.

Народні депутати зазначили, що перед звільненням представники виконавчої влади мають звітувати про свою роботу. Оскільки Голова ФДМ був відсутній у сесійній залі, народні депутати запропонували перенести розгляд питання.

Голова підкомітету Комітету з питань економічного розвитку Олексій Мовчан заявив, що Комітет рекомендує Верховній Раді звільнити Сенниченка згідно з його заявою.

За результатами голосування проєкт ухвали не набрав голосів для прийняття в цілому, "за" - 223.

Сенниченка було призначено Головою Фонду держмайна у вересні 2019 року.

За даними джерел lb.ua, причина звільнення Сенниченка - "невдоволення окремих представників політикуму приватизацією, яка успішно стартувала, але може своєрідно вплинути на рейтинги влади".