Рада не отправит Луценко в отставку, - Матиос

Матиос заявил, что если Луценко и уйдет в отставку, то он не планирует занять его место

Верховная Рада Украины не поддержит отставку генерального прокурора Юрия Луценко. Об этом заявил главный военный прокурор Анатолий Матиос в эфире телеканала "112 Украина".

"Знаю точно, что Верховная Рада не отправит Луценко в отставку. Я убежден", - сказал Матиос.

Однако военный прокурор отметил, что даже, если Луценко и уйдет в отставку, то Матиос не планирует занять его место.

"Есть одна существенная разница, - военный прокурор служит по военному контракту и по закону Украины не может быть генеральным прокурором", - пояснил Матиос.

В тоже время он отметил, что во время войны его уволить с занимаемой должности не могут.

Напомним, ранее сообщалось, что начальник департамента специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк написал на заместителей генерального прокурора Украины Юрия Луценка уже более 80 жалоб.