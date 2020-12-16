Рада не підтримала ідею створити резерв держслужбовців

Верховна рада провалила доопрацьований законопроєкт No3491 щодо створення резерву державних службовців. За документ проголосували лише 224 нардепи.

Раніше комітет з питань організації державної влади рекомендував парламенту схвалити цей закон. Зокрема, комітет зберіг концепцію та ключові положення ухваленої Радою редакції закону про запровадження кандидатського резерву. У доопрацьованій редакції також пропонували відновити конкурси на державну службу та оголосити конкурси на посади держслужби.

Нагадаємо, на початку вересня нардепи відправили на доопрацювання у профільний комітет цей законопроєкт з пропозиціями глави держави Володимира Зеленського.

Також у законі пропонується залишати службовця за рішенням керівника та за його згодою на роботі після досягнення 65-річного віку, але не більше як до досягнення ним 70-річчя.

Крім того, законопроєкт передбачає вилучення із закону "Про держслужбу" статтю "Додаткові підстави припинення державної служби окремих державних службовців за ініціативою суб'єкта призначення", щоб унеможливити звільнення чиновників категорії А за політично вмотивованими рішеннями.

Тим часом Національне агентство України з питань державної служби представило проєкт постанови щодо підготовки до відновлення конкурсів на посади в умовах пандемії.

За матеріалами UA.NEWS