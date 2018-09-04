Рада не приняла законопроект об интеллектуальной собственности из евроинтеграционного пакета

4 сентября Верховная Рада не приняла законопроект из евроинтеграционного пакета, который адаптирует украинское законодательство в сфере интеллектуальной собственности в части прав охраны изобретений и полезных моделей к законодательству Европейского союза. Об этом сообщает корреспондент издания "Гордон".

Законопроект No7538 не набрал нужного количества голосов. В частности, не голосовали 47 членов Блока Петра Порошенко, 29 представителей "Народного фронта", 20 внефракционных нардепов, 24 нардепа от Оппозиционного блока, 23 из 24 членов "Відродження".

Депутаты также не поддержали предложения спикера Рады Андрея Парубия направить законопроект в комитет или вернуть субъекту законодательной инициативы.

Таким образом, документ считается отклоненным.

Законопроект предусматривает имплементацию в украинское законодательство положений, директив и регламентов Евросоюза в сфере правовой охраны биотехнологических изобретений, медицинских продуктов.

В пояснительной записке говорится, что законодательный акт является частью имплементации Соглашения об ассоциации Украины с ЕС.