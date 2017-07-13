Рада не смогла продлить срок работы шестой сессии

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий предложил продлить срок работы шестой сессии Верховной Рады до 5 сентября, но зал его не поддержал.

В Верховной Раде не нашлось голосов для продления срока работы шестой сессии восьмого созыва до 5 сентября, сообщает корреспондент "ГОРДОН".

С таким предложением в ходе утреннего заседания выступил председатель парламента Андрей Парубий. Депутаты несколько раз голосовали за проект постановления. В первый раз его поддержали 215 нардепов, во второй - 210.

После этого Парубий позвал глав и представителей фракций на совещание и объявил перерыв в заседании на полчаса. Оно должно возобновиться в 11.05.

Сегодня Рада планирует рассмотреть внесение изменения в госбюджет на 2017 год (No6600), новую редакцию закона о Конституционном Суде (No6427-д), законопроект о реформировании финансирования системы здравоохранения (No6327), а также представление Генеральной прокуратуры на снятие неприкосновенности, задержание и арест депутата от Оппозиционного блока Михаила Добкина (представления должны рассмотреть в 17.00).

С утра под Радой собрались сотни людей. Они требуют отмены депутатской неприкосновенности и проведения досрочных парламентских выборов.