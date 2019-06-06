Рада не уволила Грицака с должности главы СБУ

Верховная Рада не проголосовала за увольнение главы Службы безопасности Украины Василия Грицака. Представление об увольнении Гицака в парламент пода президент Владимир Зеленский.

За (отставку) проголосовали 78 депутатов.

Напомним, 20 мая, выступая в парламенте после принятия присяги, президент Украины Владимир Зеленский призвал депутатов уволить главу СБУ Василия Грицака, генпрокурора Юрия Луценко и министра обороны Степана Полторака. Полторак и Грицак подали рапорты об отставке. Однако уволить глав Минобороны, СБУ и ГПУ и назначить новых без согласия парламента президент не может.

30 мая Зеленский внес в Раду представления на увольнение Грицака, Полторака и министра иностранных дел Павла Климкина.

Первым заместителем главы СБУ Зеленский назначил Ивана Баканова - главу партии "Слуга народа", юриста "Квартала 95" и своего друга детства. Грицак ушел в отпуск, и Баканов руководит СБУ в статусе вр. и. о.