Рада не змогла скасувати карантин вихідного дня

Верховна рада України провалила рекомендацію Кабінету міністрів скасувати карантин вихідного дня. Народні депутати не схвалили проект постанови No4381.

Постанову підтримали лише 149 нардепів при 226 мінімально необхідних.

"Рекомендувати Кабміну протягом трьох календарних днів з дня набрання чинності цією постановою переглянути обмежувальні заходи, встановлені постановою КМУ No641 з наступними змінами, з метою пом'якшення обмежень щодо заборони у вихідні дні", - сказано в тексті документа.

Кабміну хотіли рекомендувати дозволити роботу бізнесу на вихідних, а саме: барів, ресторанів, кафе; спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів; прийом відвідувачів у торгово-розважальних центрах; прийом відвідувачів в інших установах розважальної діяльності; прийом відвідувачів суб'єктами господарювання, які здійснюють діяльність у сфері торговельного та побутового обслуговування населення; роботу закладів культури та проведення культурних масових заходів.

В Україні пройшов так званий карантин вихідного дня. З 00:00 суботи до 00:00 понеділка було заборонено приймати відвідувачів закладам громадського харчування, салонам краси і спортзалах.