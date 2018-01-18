Рада одобрила допуск иностранных военных в Украину

Парламент проголосовал за законопроект о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2018 году для участия в военных учениях.

Верховная Рада поддержала законопроект о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2018 году для участия в военных учениях. За соответствующий законопроект сегодня, 18 января, проголосовали 235 народных депутатов, сообщает Интерфакс-Украина.

Как отмечается, перед голосованием депутаты поддержали рассмотрение законопроекта по сокращенной процедуре.

Согласно документу, в Украине планируется провести многонациональные учения по подготовке подразделений вооруженных сил, украинско-американские учения Рэпид Трайдент - 2018, украинско-американские учения Си Бриз - 2018, многонациональные учения Светлая Лавина - 2018, многонациональные учения Чистое Небо - 2018 и украинско-румынские учения Ривериан – 2018.

Законопроект предусматривает допуск на территорию Украины соответствующих подразделений указанных государств для участия в учениях "в рамках военного сотрудничества".

Напомним, 21 декабря 2017 года президент Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект о допуске подразделений иностранных вооруженных сил в Украину для участия в военных учениях в 2018 году.