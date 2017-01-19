Рада одобрила международные учения на территории Украины в 2017 году

В крупнейших учениях 2017 года, "Си Бриз" и "Репид Трайдент", примут участие до 1 тысячи военных США.

Верховная Рада одобрила решение президента Украины о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2017 году для участия в многонациональных учениях. Проект закона No5636 поддержали 236 народных депутатов.Законом урегулированы вопросы допуска подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2017 году для участия в многонациональных военных учениях, определена их общая численность, типы и количество вооружений, военной техники, сроки пребывания и места дислокации.

В частности, в украинско-американском учении "Си Бриз-2017" примут участие от Вооруженных сил США до 1000 военнослужащих с вооружением и военной техникой, до 5 кораблей, до 2 подводных лодок, до 5 самолетов и вертолетов, до 40 единиц колесной техники. От вооруженных сил государств - членов НАТО и государств - участниц программы "Партнерство ради мира" - до 1500 военнослужащих с вооружением и военной техникой, до 5 кораблей, до 3 подводных лодок, до 5 самолетов и вертолетов, до 20 единиц колесной техники.

В украинско-американском учении "Репид Трайдент - 2017" примут участие от Вооруженных сил Соединенных Штатов Америки до 1000 военнослужащих с вооружением и военной техникой, до 3 самолетов, до 6 вертолетов. От вооруженных сил государств - членов НАТО и государств - участниц программы "Партнерство ради мира" (до 1000 военнослужащих с вооружением и военной техникой, до 3 самолетов, до 4 вертолетов.

Напомним, что в учениях "Репид Трайдент-2016" приняли участие более 1800 военных из 14 стран.