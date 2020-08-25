Верховна Рада оголосила конкурс на найкращий ескіз великого Державного Герба, тоді як сьогодні нардепи проголосували за збільшення мінімальної заробітної плати.

За прийняття проекту постанови No 3994 проголосували 279 депутатів при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Згідно з ним, Кабінету Міністрів доручається проведення конкурсу в кілька етапів.

До 1 жовтня 2020 року Кабмін повинен створити організаційний комітет, розробити і затвердити відповідні положення, а також вирішити питання фінансового та матеріально-технічного забезпечення організації та проведення конкурсу.

До 1 листопада 2020 року Кабмін повинен провести всебічне громадське обговорення ескізу великого Державного Герба, а до 1 грудня 2020 року визначити переможця і представити на розгляд Раді пропозиції, встановлені за результатами конкурсу.

Контроль за виконанням цієї постанови покладається на першого заступника голови парламенту Руслана Стефанчука.