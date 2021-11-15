Рада оголосила результати розслідування зриву спецоперації проти ПВК Вагнера

ТСК у справі ПВК Вагнера не виявила доказів витоку, внаслідок якого було ухвалено рішення відстрочити затримання найманців, або втручання Офісу президента. Про це свідчить проміжний звіт ТСК, опублікований на сайті парламенту.

ТСК дійшла висновку, що документування осіб, які могли мати відношення до російських ПВК і брати участь у війні на Донбасі, тривало з першої половини 2018 року до початку липня 2020 року.

ГУР Міноборони провело близько 2 тисяч "співбесід зі ймовірними бойовиками і відібрало близько 500 осіб (ідентифікувало 396), які "становили оперативний інтерес". На одній з оперативних нарад між ГУР Міноборони і СБУ пролунала пропозиція організувати "контрольоване переміщення" 33 осіб із відібраних 396 із Росії до країни, де їх можна було б офіційно затримати.

Захід розпочався наприкінці червня 2020 року і проводився силами "лише українських розвідувальних та контррозвідувальних органів". У комісії встановили, що було ухвалено рішення про відтермінування заходу з 25 липня на 30 липня 2020 року, але невідомо, хто і на якому рівні це зробив.

У звіті сказано, що ТСК не встановила "документально оформленої вказівки про відтермінування" операції з боку будь-якої посадової особи. Також у ТСК не знайшли доказів того, що президент Володимир Зеленський особисто доручив відтермінувати захід, і заявили, що голова Офісу президента Андрій Єрмак не має повноважень віддавати такий наказ керівнику ГУР Міноборони.

У комісії не виключають, що в Росії та Білорусі "могли знати про окремі процеси, які відбувалися в ході реалізації першого розвідувального та другого активного заходів українських спецслужб". У звіті сказано, що затримання 33 "вагнерівців" у Білорусі було результатом роботи білоруської спецслужби і що одного з найманців не екстрадували до Росії разом з іншими.

На думку ТСК, українські правоохоронці та прокуратура "зробили все необхідне" для екстрадиції "вагнерівців" з території Білорусі, але підготовка документів почалася вже після затримання, що "призвело до втрати часу і могло негативно вплинути на результати спроб екстрадиції". Також у ТСК заявили про незадовільну роботу правоохоронців щодо розслідування кримінальних проваджень.Що відомо про "спецоперацію" із затримання бойовиків ПВК Вагнера

29 липня 2020 року білоруські силовики заявили про затримання 33 бойовиків підконтрольної Кремлю неофіційної приватної військової компанії Вагнера. За кілька днів, 2 серпня, прокуратура Білорусі обрала їм запобіжний захід у вигляді арешту.

У Мінську заявили, що метою бійців ПВК була дестабілізація ситуації в країні перед президентськими виборами. Частина затриманих воювала на Донбасі на боці "ДНР" і "ЛНР". Всупереч клопотанням України про їх екстрадицію, Білорусь віддала найманців РФ.

Президент України Володимир Зеленський назвав рішення несправедливим і таким, що не відповідає дружнім міждержавним відносинам.

При цьому, за даними журналіста Юрія Бутусова, насправді прибуття "вагнерівців" до Білорусі було частиною операції українських спецслужб, які намагалися виманити їх з РФ.

Раніше ці бойовики брали участь у бойових діях на Донбасі і причетні, зокрема, до знищення літака Іл-76 в червні 2014 року, внаслідок чого загинули 49 українських військовослужбовців.

Журналістка Яніна Соколова оприлюднила аудіозапис, на якому, імовірно, зафіксовані переговори найманців з оперативником СБУ під прикриттям, який їх вербував.

Зрештою Бутусова і Соколову викликали на допит до ДБР у справі про "розголошення секретних відомостей".

Українська влада заявила, що жодної спецоперації проти ПВК Вагнера спецслужби не проводили.

У червні в інтерв'ю на телеканалі 1+1 Зеленський заявив, що історія із затриманням "вагнерівців" у Мінську влітку 2020 року не була операцією України, а ідея походила від інших країн. Тоді в Офісі президента заявили, що слова Зеленського про спецоперацію перебрехали.

П'ятий президент Петро Порошенко в грудні 2020 року заявив, що особисто санкціонував спецоперацію в 2018 році.

У березні в Держбюро розслідувань заявили, що допитували голову ОП Андрія Єрмака у справі про зрив "спецоперації" українських спецслужб проти ПВК Вагнера.

Голова ТСК Верховної Ради, народна депутатка Мар'яна Безугла розповіла, що СБУ намагалася виманити "вагнерівців" з території РФ, але це не було спецоперацією. Також, за інформацією ТСК, Порошенко не міг санкціонувати "операцію", тому що ця ідея виникла влітку 2020 року. Водночас у Євросолідарності наполягають, що саме Порошенко санкціонував початок спецоперації.