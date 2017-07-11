Рада оставила Лозовому неприкосновенность

Верховная Рада не разрешила привлекать к уголовной ответственности народного депутата "Радикальной партии Ляшко" Андрея Лозового.

За соответствующее решение проголосовали 177 народных депутатов.

Таким образом, Лозовой до сих пор является неприкосновенным.

Выступая на трибуне перед голосованием, нардеп назвал представление на него "макулатурой" и "мусором", заявив, что документ не имеет юридической ценности. Он считает, что ГФС необъективно оценила его имущество.

В то вже время генпрокурор Юрий Луценко с трибуны ВР заявил, что Лозовому, "согласно проведенной экспертизе, необходимо заплатить 1 млн 717 тыс. грн налогов и 129 тыс. грн военного сбора".

"Надо оплатить или сушить сухари. Другого не будет", - заявил он.

По словам руководителя ГПУ, нардеп РПЛ заработал за всю свою жизнь 234 тыс. грн, однако в декларации показал около 9 млн грн активов.

Украинская правда

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