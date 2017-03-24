Рада отказалась отменить изменения в закон о е-декларациях

Рада рассмотрела проект постановления об отмене результатов голосования от 23 марта о внесении изменений в статью 3 "О предотвращении коррупции"

Проект постановления No6172-П, внесенный главой Комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции Егором Соболевым, поддержали только 46 парламентариев.

Таким образом, спикер парламента может подписать законопроект и направить его на подпись президенту.

Напомним, что 23 марта Верховная Рада внесла изменения в ст. 3 закона "О предотвращении коррупции". Президентский законопроект поддержали 268 народных депутатов.

Изначально законопроект был направлен на освобождении солдат и младших офицеров от подачи е-деклараций. Однако в ходе рассмотрения во втором чтении в законопроект были внесены существенные правки.

В частности, закон обязывает подавать е-декларации представителей антикоррупционных организаций. При этом была отклонена поправка, которая обязывает подавать е-декларации редакторов и учредителей СМИ.

"Тем голосованием, которое прошло в этом зале, в законе сделали существенные дырки", - сказал Егор Соболев, глава Комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции. Соболев напомнил, что закон об электронных декларациях является обязательным для получения гражданами Украины безвизового режима в страны ЕС.