Рада отказалась отменить закон об импичменте президента

Верховная рада Украины отказалась отменить закон президента Владимира Зеленского об импичменте главы государства.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Таким образом, нардепы отклонили проект постановления об отмене решения ВР от 10.09.2019 года о принятии в целом как закона Украины проекта закона об особой процедуре отстранения президента Украины с поста (импичмент) No1012- П. За постановление проголосовал 101 нардеп при 226 минимально необходимых.

Теперь документ может подписать спикер ВР Дмитрий Разумков и передать его на подпись главе государства Владимиру Зеленскому.

Напомним, комитет парламента по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы Верховной рады рекомендует ВР определиться в сессионном зале по проекту постановления об отмене законопроекта президента Владимира Зеленского об импичменте главы государства.

Так, 11 сентября было зарегистрировано постановление об отмене принятого Радой закона об импичменте президента.

В частности, 10 сентября Верховная рада Украины поддержала за основу и в целом законопроект No1012 об импичменте президента.

Подчеркнем, сначала парламентарии приняли документ за основу 337 голосами. Затем глава парламента Дмитрий Разумков озвучил предложение голосовать закон в целом. Профильный комитет также выступил в поддержку принятия документа в целом. При этом оппозиционные парламентарии заявили о грубом нарушении регламента ВР и потребовали не ставить документ на голосование.

Но Разумков все-таки вынес на голосование принятие законопроекта Зеленского в целом. Его принятие поддержали 245 депутатов ВР, из которых 244 - нардепы от фракции "Слуга народа".

29 августа законопроект Зеленского был опубликован на сайте парламента. Закон был определен президентом как неотложный.