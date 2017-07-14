Рада отказалась отменять принятие закона о Конституционном суде

Депутаты Верховной Рады Украины не поддержали два постановления об отмене голосования Рады по принятию закона о Конституционном суде Украины.

Как сообщает "Украинская правда", в поддержку указанных проголосовали соответственно 54 и 51 народный депутат.

Инициаторами постановлений стали внефракционные депутаты Юрий Левченко ("Свобода") и Юрий Деревянко. Парламентарии настаивают, что приняние закона о КСУ прошло с вопиющими нарушениями регламента.

"Большинство руками экс-регионалов протолкнуло закон, позволяющий исполнительной власти узурпировать Конституционный суд", - заявил Левченко.

Накануне, 13 июля,Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом закон о Конституционном суде Украины (No6427-д). В поддержку закона проголосовали 245 народных депутатов.

Согласно документу, в состав КСУ входят 18 судей (по 6 судей назначают президент Украины, Верховная Рада и съезд судей Украины). Конституционный суд получит полномочия на осуществление конституционных производств при условии вступления в полномочия не менее двух третей судей.

Законопроект предусматривает, что в составе КС Украины действуют Большая палата, 2 сената и 6 коллегий.

Формами обращения в КС являются конституционное представление, конституционное обращение и конституционная жалоба.

Подробнее о законопроекте "О Конституционном суде Украины" читайте в статье Юлии Кириченко "Что нужно помнить, меняя закон о Конституционном суде Украины, или Методы приручения КСУ" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".

По материалам: Украинская правда