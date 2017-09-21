Рада отказалась продлить работу до завершения рассмотрения судебной и пенсионной реформ

Депутаты Верховной Рады отказались поддержать предложение спикера парламента Андрея Парубия работать в четверг без перерывов до завершения рассмотрения законопроектов по судебной и пенсионной реформы.

Парубий несколько раз выносил на голосование это предложение, однако ни одно из них не набрало минимально необходимых 226 голосов.

После этого Парубий заявил, что вновь вынесет предложение на голосование около 12 часов.

Ранее спикер парламента Андрей Парубий заявил о том, что Рада может принять пенсионную реформу уже в четверг, 21 сентября, после чего приступить к законопроектам о реформе здравоохранения.

Сейчас Рада рассматривает 4383 поправки к законопроекту о судебной реформе (проект N6232).