Рада отказалась рассматривать законопроект о незаконном обогащении, предложенный Зеленским

6 июня Верховная Рада отказалась включить в повестку дня законопроект 10358 о незаконном обогащении, который зарегистрировал президент Украины Владимир Зеленский.

За проголосовали только 205 нардепов при необходимых 226.

В то же время Рада включила в повестку дня сессии проект закона о внесении изменений в уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины относительно ответственности за незаконное обогащение (No10110-д).

Инициаторами законопроекта выступил ряд народных депутатов.

Уже в четверг, надеются в Администрации президента, в повестку дня может попасть проект закона о незаконном обогащении. Документ, говорят, кардинально отличается от предыдущей редакции. Ее сначала поддержала Верховная Рада, а позже отменил Конституционный суд. В обновленной версии, говорят в команде президента, все спорные пункты переписали.

Напомним, в феврале Конституционный Суд Украины признал статью о незаконном обогащении "такой, что не отвечает Конституции Украины (является неконституционным)". Отметим, что именно внедрение статьи о незаконном обогащении в 2015 году было одним из требований ЕС выполнения Плана действий по визовой либерализации, а также одним из обязательств Украины перед МВФ, закрепленным меморандумом.

Решение КС сразу раскритиковали различные политические силы. В то же время президент Петр Порошенко пообещал после обнародования решения по статье Уголовного кодекса о незаконном обогащении внести в Верховную Раду новый законопроект об ответственности чиновников за незаконное обогащение. Он пообещал, что проект закона в новой редакции будет выписан так, "что комар носа не подточит".

В свою очередь ЕС, США, МВФ и Всемирный банк считают, что новые законопроекты о возобновлении статьи о незаконном обогащении в Уголовном кодексе, в частности и предложенный тогдашним президентом Петром Порошенко, не могут стать эффективным средством в борьбе с коррупцией и должны быть пересмотрены.

3 июня Верховная Рада зарегистрировала законопроект президента Украины Владимира Зеленского о возвращении уголовной ответственности за незаконное обогащение.