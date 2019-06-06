Рада отказалась уволить Климкина с должности министра иностранных дел

Народные депутаты не поддержали отставку министра иностранных дел Украины Павла Климкина.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", за проект постановления об увольнении главы МИД по его собственному заявлению проголосовал 141 народный депутат на пленарном заседании парламента в четверг.

За проект постановления президента Украины Владимира Зеленского об увольнении министра иностранных дел проголосовали 137 парламентариев при 226 минимально необходимых для принятия положительного решения.

Как сообщалось, 30 мая президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект представления No10346 об увольнении министра иностранных дел Украины Павла Климкина, министра обороны Степана Полторака и главы Службы безопасности Украины Василия Грицака.

Кроме того, в администрации президента Украины сообщили, что готовятся материалы об освобождении Юрия Луценко с должности генерального прокурора Украины.

5 июня члены комитета парламента по иностранным делам инициировали еще один проект постановления No10367 об отставке Климкин на основании собственного заявления министра.