Рада отказались отменить запрет георгиевской ленты

Парламент отказался принять проект постановления авторства двух нардепов из фракции Опоблоку об отмене закона о запрете изготовления и пропаганды георгиевской ленты.

Как сообщает корреспондент Укринформа, за соответствующий проект постановления проголосовали лишь 19 депутатов, поэтому она считается отклоненной.

После рассмотрения этого проекта постановления Председатель Верховной Рады может подписать принятый закон о запрете георгиевской ленты.

Как сообщал Укринформ, 16 мая 2017 года Верховная Рада приняла закон о внесении дополнения в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно запрета изготовления и пропаганды георгиевской (гвардейской) ленты.