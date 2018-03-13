Рада отложила законопроект, на котором настаивала Нацполиция

Верховная Рада отложила рассмотрение законопроекта "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования уголовного судопроизводства" No7547.

Об этом во время заседания парламента во вторник сообщил Председатель Верховной Рады Андрей Парубий, сообщает корреспондент Укринформа.

"Комитет по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности обратился с просьбой, чтобы мы проект закона" О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования уголовного судопроизводства" 7547 перенесли для проведения политических консультаций", - сказал Парубий.

Как сообщалось, 15 декабря вступил в силу закон No2147-VIII "О внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины, Гражданский процессуальный кодекс Украины, Кодекс административного судопроизводства Украины и другие законодательные акты". В то же время заключительные положения раздела 4 предусматривают введение в действие изменений в 132-332 ст. КПК через три месяца после вступления в силу этого закона.

1 марта председатель Нацполиции Сергей Князев заявил, что если в УПК до 15 марта не будут внесены определенные изменения, то работа правоохранительной системы будет парализована.

Закон "О внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины, Гражданский процессуальный кодекс Украины, Кодекс административного судопроизводства Украины и другие законодательные акты" изменил порядок рассмотрения ходатайств о мерах обеспечения производства, проведения экспертизы в уголовном производстве и ввел возможность обжалования уведомления о подозрении на стадии досудебного расследования. Этот закон был принят 3 октября 2017 года. Читайте также: Антикоррупционное бюро призывает Раду отменить изменения в УПК

Согласно этому закону, следователи и прокуроры с 15 марта вынуждены будут направлять ходатайства в суды по месту регистрации правоохранительных органов.

К примеру, поскольку структурные подразделения райуправления Национальной полиции не являются юридическими лицами, все ходатайства следственных управлений полиции в районах и отделов полиции в Киевской области будут направлены в Шевченковский райсуд столицы - по месту официальной регистрации Нацполиции.