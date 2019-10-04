Рада отменила часть "правок Лозового" и дала НАБУ и ГБР право на прослушку

Верховная Рада приняла законопроект №1009 об изменении уголовного процессуального законодательства, за который 19 сентября не хватило голосов и его пришлось направить на повторное второе чтение.

За закон проголосовало конституционное большинство — 330 народных депутатов при 226 минимально необходимых.

Закон отменяет часть так называемых скандальных "поправок Лозового", которые заметно усложнили процедуру досудебного расследования и проведение экспертиз.

Глава комитета Денис Монастырский во время представления доработанного законопроекта сказал, что было принято решение оставить статью 219 Уголовного процессуального кодекса в старой редакции. Она устанавливает сроки расследования фактовых уголовных производств с момента производства в ЕРДР до момента, когда следователи и прокурор должны завершить его. "Мы предлагаем отменить предложения, внесенные законопроектом 1009 и оставить ее в действующей редакции. Если следователь и прокурор не успел расследовать, он обращается за продлением срока. Но если он не отработал, не сделал все необходимые следственные действия, дело закрывается", - пояснил Монастырский.

"Еще одним вопросом является продление сроков досудебного расследования после объявления опдозрений. Действующая статья УПК говорит, что до 3 месяцев продлевает прокурор, после этого до 6 месяцев и до 12 месяцев продлевает следственный судья. Это предложение мы оставляем", - также сказал он.

Во время рассмотрения правок в зале было принято решение сохранить право на обжалование подозрений. По словам Монастырского, за время действия этой правки было вынесено 222 тысяч подозрений, из них обжаловали только 42. Но депутаты все равно решили сохранить такую возможность.

Другим важным новшеством законопроекта стало предоставлении права на автономную прослушку Национальному антикоррупционному бюро и Государственному бюро расследований. Раньше им приходилось обращаться за прослушкой в Службу безопасности Украины.

Изменения в статью 27 закона о статусе народного депутата и статью 482 Уголовного процессуального кодекса, которые касаются обысков, прослушки и задержания народных депутатов решили вынести в отдельный законопроект.

"Мы сегодня регистрируем законопроект, которые вынесли нормы, касающиеся обыска, проведения негласных следственных действий и задержания народных депутатов. Вынув это из тела этого закона, мы взяли на себя обязательство внести законопроект о том, как должны осуществляться эти действия", - сказал на брифинге после голосования Монастырский.

Напомним, что 19 сентября рассмотрение законопроекта №1009 во втором чтении завершилось скандалом. Когда на табло появились провальные 196 голосов при минимально необходимых 226, спикер Дмитрий Разумков остановил голосование. После споров в зале законопроект был отправлен на повторное второе чтение.