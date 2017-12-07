Рада отменила сокращение численности прокуроров на треть

Верховная Рада отменила норму закона о прокуратуре, согласно которой с 1 января 2018 года численность работников органов прокуратуры должна составлять 10 тыс. человек.

За принятие в целом законопроекта No7160 проголосовали 229 депутатов при минимально необходимых 226.

Рада определила, что общая численность сотрудников органов прокуратуры составляет не более 15 тыс. человек. Соответствующие изменения внесены в закон "О прокуратуре".

В декабре 2014 Рада установила, что численность прокуроров должна быть на уровне 15 тыс. человек. Но в июле 2015 года парламент внес изменения в этот закон, прописав, что общая численность сотрудников органов прокуратуры составляет 15 тыс. человек с уменьшением количества с 1 января 2018 года до 10 тыс. человек. Этого добивался тогдашний замгенпрокурора Давид Сакварелидзе.

Генеральный прокурор Юрий Луценко приветствовал решение Верховной Рады об отмене сокращения численного состава органов прокуратуры и назвал это государственнической позицией, сообщается в фейсбуке Генпрокуратуры.