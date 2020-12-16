Рада підтримала звільнення Бессараба з посади міністра у справах ветеранів

Верховна Рада підтримала подання про звільнення Сергія Бессараба з посади міністра у справах ветеранів.

Відповідне рішення підтримав 251 народний депутат на пленарному засіданні в середу.

Як повідомлялося, 15 грудня голова Верховної Ради Дмитро Разумков доручив профільним комітетам парламенту розглянути заяви про звільнення від міністра охорони довкілля та природних ресурсів Романа Абрамовського та міністра у справах ветеранів Сергія Бессараба.

Перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко на брифінгу після засідання фракції повідомив, що ВР розгляне кадрові питання щодо призначення міністрів у четвер. Водночас він зазначив, що в середу в порядку денному пленарного засідання тільки одне кадрове питання - заява про відставку Бессараба. При цьому, з його слів, ВР не планувала розглядати 16 грудня питання про звільнення Абромовського, оскільки "триватимуть консультації між прем'єром і профільним комітетом, президентом, депутатам".

Раніше заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" сказала, що кандидатом на посаду міністра ветеранів стала генерал-майор Юлія Лапутіна.