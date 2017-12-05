Рада передала Госспецтрансслужбу в подчинение Минобороны (видео)

Верховная Рада переподчинила Государственную специальную службу транспорта Министерства инфраструктуры Министерству обороны Украины, поручив обеспечить ее функционирование в системе последнего.

Соответствующий законопроект, инициатором которого выступил президент Петр Порошенко, одобрен во вторник, 5 декабря, 232-мя голосами народных депутатов.

Согласно пояснительной записке к документу, переподчинение службы позволит оптимизировать составляющие сектора безопасности и обороны страны, повысить эффективность планирования их применения, а также обеспечить рациональное использование бюджетных средств, предусмотренных для обеспечения обороноспособности государства.

"Достичь этих целей предполагается путем включения Госспецтрансслужбы в систему Министерства обороны с уточнением организационных основ ее функционирования в мирное время и особый период", - отмечается в ней.

.@Turchynov про Держспецслужбу транспорту у складі Міноборони при розгляді #ЗП7242

Закон було прийнято 332 голосами. pic.twitter.com/ZoVObJw0ha — Верховна Рада України (@verkhovna_rada) December 5, 2017

Так, предполагается, что Госспецтрансслужба станет специализированным воинским формированием в системе Минобороны, тогда как сейчас она является специализированным государственным органом транспорта в системе центрального органа исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует госполитику в сфере транспорта, дорожного хозяйства, туризма и инфраструктуры.

Общую численность состава предлагается определить в количестве 5 тыс. чел., в том числе 4,6 тыс. военнослужащих, тогда как на сегодня она определяется объемами выполняемых работ и подготовки резерва обученных человеческих ресурсов на особый период и утверждается Кабинетом министров Украины.

"Принятие этого проекта закона позволит обеспечить демилитаризацию Министерства инфраструктуры Украины за счет включения Госспецтрансслужбы в систему Министерства обороны. Это позволит оптимизировать составляющие сектора безопасности и обороны Украины, повысить эффективность их применения в кризисных ситуациях и обеспечить рациональное использование бюджетных средств, предусмотренных для обеспечения обороноспособности государства", - резюмируют авторы документа.

Железнодорожные войска ВСУ были сформированы в январе 1992 года на базе Второго железнодорожного корпуса и других воинских формирований Железнодорожных войск СССР. В ноябре 2004 года они вошли в подчинение Министерства транспорта и связи как Государственная специальная служба транспорта, а постановлением Кабмина № 442 10 сентября 2014 года была образована Государственная служба Украины по безопасности на транспорте, регулирующая Госсспецтрансслужбу.

Основные задачи Госспецтрансслужбы - техническое прикрытие, восстановление, установление заграждений на объектах национальной транспортной системы Украины в целях обеспечения деятельности ВСУ и других военных формирований; строительство и ремонт в мирное время и в условиях военного положения новых и повышения срока эксплуатации и пропускной способности действующих транспортных объектов; восстановление транспортных коммуникаций, нарушенных вследствие чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера, аварий и катастроф; охрана транспортных объектов в мирное время и в особый период; выполнение других задач, связанных с обеспечением эффективного функционирования транспортных объектов.