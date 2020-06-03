Рада планує посилити відповідальність пішоходів за порушення ПДР

Верховна Рада на засіданні в середу планує розглянути законопроєкт No2697 "Про внесення змін до статті 127 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності пішоходів за порушення правил дорожнього руху".

Про це йдеться у порядку денному пленарного засідання, оприлюдненому на сайті ВР.

Парламент також планує розглянути законопроєкти "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання світлоповертальних елементів пішоходами" (No2694), "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання світлоповертальних елементів учасниками дорожнього руху" (No2696).

У першому читанні депутати мають розглянути законопроєкти "Про внесення змін до статті 15 Закону України "Про доступ до публічної інформації" щодо зменшення строку оприлюднення проектів нормативно-правових актів, рішень органів місцевого самоврядування" (No2228) і "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо права фізичної особи на зміну по батькові" (No2450).

Крім того, планується розглянути проєкт постанови No3456 про визначення представників до складу конкурсної комісії з відбору кандидата на посаду голови АРМА та заслухати звіт Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради з питань правового статусу ветеранів війни за шість місяців діяльності.

На засіданні у середу також передбачається розгляд питань щодо ратифікації міжнародних договорів.

До розгляду в першому читанні заплановано законопроєкт No2013 "Про внесення змін до статті 8 Закону України "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" щодо підвищення розміру стипендії та щорічної допомоги".

Депутати також мають намір утворити Тимчасову спеціальну комісію Верховної Ради з питань захисту прав інвесторів.