Рада под гимн Украины разошлась на каникулы до сентября

14 июля во время заседание Верховной Рады спикер Андрей Парубий объявил о закрытии шестой сессии парламента.

"Уважаемые коллеги, согласно утвержденного нами календарного плана, 14 июля предусмотрено завершение нашей пленарной работы", - подчеркнул Парубий.

На следующей неделе народные избранники должны работать с избирателями. Седьмая сессия начнется 5-го сентября 2017 года. После объявления о закрытии сессии в сессионном зале прозвучал гимн Украины.

Вчера, 13 июля Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности и арест народного депутата от "Опоблоку" Михаила Добкина. Сам народный избранник представление ГПУ в парламент назвал провокацией, однако пообещал прийти на допрос 14 июля. Об этом сообщает ТСН.ua.