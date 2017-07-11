Рада поддержала снятие неприкосновенности с Полякова

Депутаты Верховной Рады проголосовали за снятие неприкосновенности депутата Максима Полякова (фракция Народный Фронт).

За снятие неприкосновенности с политика проголосовали 250 депутатов при минимально необходимых 226.

Голосов за задержание и арест депутата голосов не хватило. За задержание проголосовало 125 депутатов, за арест 111 депутатов.

Как сообщалось ранее, Рада отказалась снимать неприкосновенность с Дейдея и Лозового, однако проголосовала за снятие неприкосновенности с Довгого.Напомним, 21 июня Генеральная прокуратура внесла в Верховную Раду пять представлений о привлечении к ответственности народных депутатов Украины. Спикер ВР Андрей Парубий направил их в Регламентный комитет.

Представления касаются депутатов: Евгения Дейдея (НФ); Олеся Довгого ("Воля народа"); Андрея Лозового (РПЛ); Борислава Розенблата (БПП), и Максима Полякова (НФ).

29 июня генеральный прокурор Юрий Луценко также направил в Верховную Раду представление на снятие депутатской неприкосновенности с народного депутата от "Оппозиционного блока" Михаила Добкина. Его подозревают в земельных махинациях, совершенных на посту городского головы Харькова.