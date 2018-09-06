Рада поддержала в первом чтении новое воинское приветствие "Слава Украине!"

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект об установлении в Вооруженных силах Украины нового приветствия "Слава Украине! - Героям слава!" вместо приветствия советского образца "Здравствуйте, товарищи!" и "Желаем (желаю) здоровья!".

За принятие За основу законопроекта No 9036 "О внесении изменений уставов Вооруженных сил Украины" проголосовали 283 депутатов при минимально необходимых 226, сообщает корреспондент Укринформа.

Так, законопроектом предлагается изменения к Уставу внутренней службы Вооруженных сил Украины, Устава гарнизонной и караульной служб Вооруженных сил Украины и Строевого устава Вооруженных сил Украины относительно установления нового воинского приветствия "Слава Украине" - "Героям слава", а также упорядочения Ритуала поднятия Государственного Флага Украины.

В строевом уставе ВСУ предлагается установить, что на приветствие и прощание начальника или старшего по воинскому званию "Слава Украине" все военнослужащие, находящиеся в строю, отвечали: "Героям слава".

В то же время вне строя на приветствие начальника "Желаю здоровья товарищ (пане)" или "Здравствуйте, воины (воин)" военнослужащие отвечают: "Желаем (желаю) здоровья товарищ (пане)".

Предлагается также ввести альтернативное военное обращение "пане" к действующему "товарищ".

Сейчас на приветствие начальника "Здравствуйте, товарищи" все военнослужащие, находящиеся в строю или вне строя, отвечают: "Желаем (желаю) здоровья". Если начальник или старший по воинскому званию прощается, то на его слова "До свидания, товарищи" военнослужащие отвечают: "До свидания", добавляя в конце ответа слово "Товарищ".

Как отмечалось, принятие этого проекта закона позволит обеспечить повышение престижа воинской службы и имиджа Вооруженных сил Украины в обществ, упорядочения взаимоотношений между военнослужащими и введения новых традиций украинского войска, говорится в пояснительной записке. Читайте также: Порошенко: Сегодня впервые применяется воинское приветствие "Слава Украине!"

Вместе с тем при рассмотрении этого законопроекта парламент дал поручение Комитету ВР по нацбезопасности при подготовке документа ко второму чтению предусмотреть такие же изменения и в законодательство о Национальной полиции.

Как сообщалось, во время военного парада в День независимости в Киеве 24 августа как воинское приветствие использовалось впервые приветствие "Слава Украине!" и "Героям слава!".

Президент Петр Порошенко внес в Раду соответствующий законопроект 3 сентября.

Ранее Кабмин уже инициировал замену советских военных приветствий на "Слава Украине" - "Героям слава". Соответствующий правительственный законопроект No 7549 был зарегистрирован 5 февраля.