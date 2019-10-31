Рада поддержала задержание и арест нардепа Дубневича

Верховная Рада поддержала снятие депутатской неприкосновенности с народного депутата-самовыдвиженца Ярослава Дубневича.

За такое решение на заседании в четверг, 31 октября, проголосовали 332 нардепа, сообщает "Громадське".

Также согласие на задержание Дубневича поддержал 241 депутат. А за избрание меры пресечения содержания под стражей проголосовали 229 депутатов.

Ранее руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что на заседании парламента 31 октября планирует вручить подозрение депутату Ярославу Дубневичу в причастности к хищению бюджетных денег.

По данным следствия, в 2015-2016 годах при содействии Дубневича осуществлялись госзакупки для "Укрзализныци" по завышенным ценам. Это привело к нанесению ущерба государству на более чем 93 млн грн ($3,7 млн).

Как сообщалось, 29 октября в селе Зубра Львовской области около 07:00 начались обыски в доме бывшего народного депутата Богдана Дубневича - брата Ярослава Дубневича.