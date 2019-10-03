Рада поддержала законопроект о столице авторства Ткаченко

Парламентарии приняли за основу законопроект о столице No2143-3 авторства Александра Ткаченко, который ранее поддержал профильный комитет. Соответствующее решение поддержали 244 народных депутата, передает корреспондент УНН.

По мнению авторов законопроекта, его принятие будет обеспечивать надлежащее функционирование органов местного самоуправления и органов исполнительной власти в городе Киеве, создаст эффективный баланс полномочий между представительными и исполнительными органами власти в столице Украины, будет способствовать согласованию государственных интересов и местных интересов территориальной общины города Киева, гарантировать права жителей города на самоуправление относительно возможности самостоятельно решать вопросы местного значения в рамках Конституции и законов Украины.

Напомним, 1 октября комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства принял решение рекомендовать парламенту принять за основу законопроект No2143-3 о столице.