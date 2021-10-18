Рада повернеться до розгляду законопроєкту про скасування переведення годинників, - Стефанчук

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що парламент повернеться до розгляду законопроєкту про скасування сезонного переведення годинників

Про це він повідомив під час брифінгу, передає Еспресо.TV.

Стефанчук заявив про повернення ВР до дискусії щодо законопроєкту No4201 "Про обчислення часу в Україні" після переходу на "зимовий" час.

"Ми перейшли на літній час і голосувати його (законопроєкт - ред.) в період літнього часу немає сенсу, тому що ідея, яка закладалася в цей законопроєкт, полягала в тому, щоб зберегти природній для України час, а це - "зимовий" час. Я думаю, що після того, як 31 жовтня Україна перейде на "зимовий" час, ця дискусія знову має бути піднята", - зауважив він.

За словами Стефанчука, відповідна дискусія має відбуватися з урахуванням рішень Європейського Союзу, який підтримує ініціативу скасування сезонного переведення часу.

Він додав, що основою обговорень при доопрацюванні законопроєкту має бути вплив переведення годинників на здоров'я громадян України.

3 березня Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт, який передбачає скасування в Україні переходу з зимового на літній час і навпаки.

Згодом, Верховна Рада не підтримала у другому читанні скасування переведення годинників. Законопроєкт направили на доопрацювання.