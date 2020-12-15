Рада повернула повноваження НАЗК, скасовані Конституційним судом

Верховна Рада повернула повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції, які 27 жовтня скасував Конституційний суд. За законопроєкт у цілому проголосували 300 депутатів, передає Громадське.

НАЗК знов дають право контролювати та перевіряти декларації посадовців і суддів, контролювати оприлюднення таких декларацій, моніторити спосіб життя посадовців, які вносять декларації.

Також агентство отримує право мати безпосередній автоматизований доступ до довідкових систем, реєстрів, банків даних, зокрема таких, що містять інформацію з обмеженим доступом та адміністратором яких є держоргани, та користуватися державними засобами зв'язку.

Також уповноважені особи НАЗК отримують право: безперешкодно входити до приміщень державних органів за службовим посвідченням та мати доступ до документів та інших матеріалів, необхідних для проведення перевірки; вимагати необхідні документи та іншу інформацію, зокрема з обмеженим доступом, у зв'язку з реалізацією своїх повноважень; відповідно до розподілу обов'язків складати протоколи про адміністративні правопорушення; отримувати письмові пояснення від посадових осіб та службових осіб державних органів, незалежно від форми власності.

Наприкінці жовтня Конституційний Суд визнав неконституційними окремі положення антикорупційного законодавства.

Відповідне рішення означає скасування електронного декларування, скасування повноважень Національного агентства з питань запобігання корупції на повну перевірку та моніторинг способу життя, скасування незаконного збагачення і конфіскації активів, набутих корупційним шляхом, скасування недостовірного декларування.

Таке подання у Конституційний Суд ініціювали 47 депутатів ОПЗЖ та "За майбутнє", серед них є й представники Львівщини. Із повним списком нардепів- ініціаторів можна ознайомитися за цим посиланням.

Через це рішення КС президент Володимир Зеленський терміново скликав РНБО, а українці вийшли на акції протесту. Тим часом у Євросоюзі вважають рішення Конституційного Суду підставою для призупинення безвізу.

Скандал довкола КС правоохоронці розцінили як замах на захоплення влади в Україні і відкрили кримінальну справу.

На виконання рішення КС ввечері 28 жовтня в Україні закрили реєстр е- декларацій. Втім вечері 29 жовтня Кабмін зобов'язав НАЗК відновити доступ до нього.

Також у НАЗК заявили, що закриттям реєстрів КС заблокував призначення переможців місцевих виборів.

Львівський портал

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