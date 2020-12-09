Рада працюватиме під час локдауну в січні - Разумков

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков запевняє, що парламент працюватиме під час посилених карантинних обмежень в січні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в ефірі одного з українських телеканалів.

На запитання, яка ситуація із захворюваністю на коронавірусну хворобу у парламенті, спікер відповів: "У нас достатньо велика кількість колег хворіє з Апарату Верховної Ради України. Також, на жаль, хворіють і народні депутати України". Водночас він не уточнив, про яку саме кількість хворих йдеться.

Щодо роботи ВР у період посилених карантинних обмежень, які в Україні будуть діяти з 8 по 24 січня, спікер сказав: "У мене немає поки що остаточного варіанту, як ми будемо працювати. Але я впевнений, що ми будемо працювати. Тому що Верховна Рада, навіть під час коронавірусу, - вона не йшла на карантин жодного разу".

Разумков нагадав, що на початку пандемії народні депутати змінювали графік роботи, зокрема, більше працювали у комітетах ВР, а менше - в сесійній залі. "Але це не впливало на процес і на ті важливі рішення, які ухвалювалися Верховною Радою", - додав голова ВР.

Як відомо, в січні у ВР заплановано 2 пленарних тижні: 12-15 січня та 19-22 січня.Коли буде локдаун в Україні

Cьогодні, 9 грудня, Кабінет міністрів ухвалив рішення про запровадження посилених карантинних обмежень в Україні з 8 по 24 січня.