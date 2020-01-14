Рада предварительно одобрила закон об отмене адвокатской монополии

Верховная рада Украины предварительно одобрила законопроект авторства президента Владимира Зеленского No1013 "О внесении изменений в Конституцию Украины (об отмене адвокатской монополии)", передает РБК-Украина.

Такое решение поддержали 295 парламентариев.

Целью документа является обеспечение права каждого на получение профессиональной юридической помощи из-за отмены адвокатской монополии на предоставление такой помощи.

Законопроектом предлагается отменить адвокатскую монополию, а именно исключить положения части четвертой статьи 131-2 действующей Конституции Украины, согласно которой исключительно адвокат осуществляет представительство другого лица в суде.