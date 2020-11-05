Рада прийняла у першому читанні держбюджет-2021

Верховна рада розглянула законопроект про Державний бюджет України на 2021 рік у першому читанні.

"За" проголосували 275 нардепов. Проти-41.

Сьогодні ВР з другої спроби ухвалила зміни до Бюджетного кодексу.

Документ був прийнятий без обговорення під час повторного першого читання на позачерговому засіданні ВР. При цьому даний закон був єдиним на порядку денному засідання.

Раніше бюджетний комітет Верховної ради рекомендував парламенту прийняти в першому читанні проект держбюджету на 2021 рік.

акон підтримали представники трьох фракцій.