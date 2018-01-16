Рада принимает законопроект о Донбассе. Правки отметаются одна за другой

Сегодня, 16 января, на заседании Верховной Рады Украины принимают законопроект о реинтеграции Донбасса. Как выяснили журналисты "Фразы", правки отметаются одна за другой.

Так, в законопроекте о реинтеграции Донбасса депутаты отказываются признавать "ЛДНР" террористическими организациями, сообщает "Страна.ua".

Во время рассмотрения поправок к закону о "деоккупации Донбасса", который планирует принять Верховная Рада, соответствующую поправку под авторством депутата Оксаны Корчинской поддержали всего 76 парламентариев из 340 присутствовавших.

В поправке отмечалось, что так называемые "ЛНР" и "ДНР", которые осуществляют управление на оккупированных территориях Украины, признаются террористическими организациями.

Как уточняет УНН, в законопроекте отсутствуют упоминания о Минских договоренностях. Об этом заявила нардеп, представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко.

"Минские договоренности не упоминаются в этом законопроекте. Это было основное условие, определенное достаточным количеством депутатов. Но мы нашли подходящие формулировки, которые позволят сбалансировано подойти к этому вопросу", - заявила Луценко в кулуарах парламента.

Всего к законопроекту подали более 700 правок.

В момент обсуждения правок нардеп Юрий Деревянко предложил в название законопроекта включить и Крым. В свою очередь нардеп от БПП Иван Винник говорит, что комитет эту правку отклонил - нельзя менять название закона после первого чтения.

Деревянко теперь предлагает хотя бы в тексте закона убрать Донбасс, а поставить просто "временно оккупированные территории Украины".

Однако и этого сделать не вышло. Всего о смене названия закона с включением туда Крыма было подано 37 поправок. Все их комитет отклонил.

Нардеп Чубаров также считает, что в название закона нужно включить все оккупированные территории, не только Донбасс. Винник ему отвечает, что проект и без того унифицирован. Поправка была провалена.

Также авторы закона и комитет отказываются внести в закон дату начала оккупации. Ведь тогда придется снова упоминать Крым, а этого авторы закона, как видим, избегают. Поправка об этом разделила судьбу остальных.

Нардеп Куприй предлагает убрать из преамбулы закона туманную ссылку на "международные договоренности в Донбассу". Комитет против этого. Поправку провалили.

Кроме того, Верховная Рада отказалась включать в закон о Донбассе пропуск гуманитарных грузов на неподконтрольную территорию. За соответствующую правку в законопроект о реинтеграции Донбасса не хватило голосов.

В свою очередь депутат Алена Шкрум ("Батькивщина") заявила, что Украина должна пропускать в т.н. "ЛДНР" гуманитарные грузы, и нужно закрепить это в законе. Комитет эту поправку ранее отклонил. Голосование по ней провалилось и в зале.

Ранее СМИ сообщали о том, что 16 января парламент будет голосовать за проект закона о реинтеграции Донбасса. Документ N 7163 стоит первым в повестке дня Верховной Рады. Законопроект прямо называет РФ оккупирующим государством, де-факто хоронит Минские соглашения, серьезно ухудшает права человека в зоне АТО и усиливает власть военных на этой территории. ФРАЗА.ua

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