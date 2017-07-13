Рада приняла новую редакцию закона о КС

Верховная Рада приняла новую редакцию закона "О Конституционном Суде". За принятие в целом законопроекта No6427-д проголосовали 245 депутатов при минимально необходимых 226.

Данный закон предусматривает изменение структуры, полномочий КС, а также установление процедуры рассмотрения конституционной жалобы.

Также вводится конкурсный порядок отбора кандидатур на должность судьи Конституционного Суда.

Согласно закону, КС будет действовать в составе 6 коллегий, 2 сенатов и Большой палаты.

Кроме того, суд получает право издавать обеспечительные приказы и останавливать действие любой законодательной нормы, конституционность которой оспаривается.

Ура! 245 "ЗА"

Конституційний суд проголосовано. #ЗП6427д прийнято в цілому.

Про ЗП https://t.co/TECMXT0XVg pic.twitter.com/qa2KUQqQBz - Верховна Рада (@verkhovna_rada) July 13, 2017

При этом также вводится ответственность за невыполнение решений КС.

Законом существенно повышается зарплата судей КС - до 75 прожиточных минимумов (около 120 тыс. гривен).

Судья КС в отставке будет получать пожизненное денежное содержание в размере 50% оклада - около 60 тыс. гривен.

С целью предоставления экспертной помощи в конституционных процессах по конституционным жалобам в Конституционном Суде временно, на срок до 1 января 2020 года, вводится институт специального советника, которым может быть компетентный в этом вопросе иностранец, но не гражданин России.

Обеспечение деятельности специального советника осуществляется за счет международной технической помощи или международных организаций.

Принять новый регламент и утвердить новую структуру КС должен в течение 3 месяцев.

Напомним, в парламентской коалиции насчитывается 220 депутатов, что на 6 меньше необходимого минимума.

Конституционный Суд назначил и. о. главы суда Кривенко.