Рада приняла новый Избирательный кодекс с проходным барьером в 5%

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом новый Избирательный кодекс Украины, который предусматривает введение пропорциональной избирательной системы с открытыми списками партий при выборах народных депутатов Украины с проходным барьером в 5%. За соответствующее решение проголосовали 230 депутатов

При этом "открытые" списки кандидатов требуют введения региональных избирательных округов и сохранения стимулов к поддержке общеукраинского характера политических партий, недопущение их регионализации, чтобы не допустить углубления межрегиональных конфликтов и дестабилизации ситуации в государстве.

Аналогичную избирательную систему нужно применять также на выборах депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, областных советов, а также городских советов городов, в которых количество избирателей превышает 90 тысяч. лиц; к таким городам относятся все областные центры, а также несколько других городов областного значения.

На выборах городских голов таких городов предлагается применить избирательную систему абсолютного большинства. Выборы депутатов сельского, поселкового совета, городского совета (города с количеством избирателей до 90 тыс. лиц), районного в городе совета принято проводить по системе относительного большинства в многомандатных избирательных округах.

в то же Время отметим, что ко второму чтению законопроекта депутаты подготовили 4567 поправок, однако во время нескольких недель рассмотрения депутаты не поддержали ни одну из них. В том числе и через низкую явку парламентариев.

Представитель профильного комитета Александр Черненко, который координировал работу над проектом кодекса, отметил, что в документ нужно внести ряд правок. В частности он сообщил, что во время консультаций фракции парламента договорились, что в Кодексе будет сохранен проходной барьер в парламент на уровне 5%, разрешено изменить место голосования онлай и ряд других поправок. После многих попыток Андрей Парубий таки смог консолидировать депутатов в поддержку поправок.

Во время презентации проекта кодекса Черненко сообщил, что в Украине будет 27 избирательных округов, которые в основном совпадают с областями Украины, крымский округ присоединят к херсонского, Киев будет разделен на два округа и отдельные будет в городе Днепр.

Новая система выборов предусматривает, что съезд партии утверждает общенациональный список. И этот список будет делиться на 27 или меньше (но не менее 2/3 регионов) региональных списков. И в каждом таком региональном списке должно быть не менее пяти кандидатов. У партии будет единый список и региональные. Очередность кандидатов будет определять съезд.

Избирателю придется помнить номер партии, определенный жеребьевкой, за которую хочет проголосовать. В соответствующие окошки он вписывает номер партии. Ниже в бюллетене избиратель (по желанию, не обязательно) указывает номер кандидата, но исключительно от той партии, за которую голосует. Если избиратель никого из кандидатов не укажет, это будет означать, что избиратель соглашается с тем порядком кандидатов в его регионе, который составила партия.

в Связи с объяснением Черненко, общее количество голосов, которое набрали все партии, прошедшие проходной барьер, будут делить на количество мандатов и таким образом определяется "цена" одного мандата. Чтобы установить, сколько мандатов партия набрала в каждом регионе, количество голосов, отданных за партию в данном регионе, делят на "цену" мандата.

Черненко смоделировал ситуацию, когда цена мандата составляет 25 тысяч голосов. "Если во Львовской области партия "Иск" набрала 100 тысяч голосов. Делим их на 25 тысяч. Это означает, что во Львовской области партия взяла четыре мандата. И так по каждой партии определяется, сколько взяла партия. И определяется, кто эти мандаты получит", - сказал он.

Как отметил нардеп, эти мандаты достанутся не тем, кто первый, второй, третий в региональном списке партии, а тем кандидатам, кто в этом списке набрал наибольшее количество голосов. При этом он подчеркнул, что здесь роль будут играть не абсолютные цифры количества голосов, а процентный эквивалент.

Напомним, 7 ноября 2017 года Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект No3112-1 "Проект Избирательного кодекса Украины". Отметим, что реформа избирательного законодательства была одним из пунктов коалиционного соглашения, подписанного фракциями БПП, "Народного фронта", "Взаимопомощи", "Радикальной партии" и "Батькивщины" в ноябре 2014 года.