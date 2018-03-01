Рада приняла обращение к мировому сообществу о непризнании выборов президента России в Крыму

Депутаты Верховной Рады Украины приняли постановление об обращении парламента к международному сообществу в связи с подготовкой выборов президента России в Крыму и Севастополе. Об этом 1 марта сообщается на сайте Верховной Рады.

Верховная Рада Украины признала, что намерение провести 18 марта 2018 года выборы президента России в Крыму и Севастополе "является грубым нарушением Конституции и законодательства Украины, основополагающих норм и принципов международного права, в том числе Устава ООН, Хельсинкского Заключительного Акта Совещания по сотрудничеству и безопасности в Европе, Будапештского меморандума 1994 года, резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о территориальной целостности Украины No 68/262, принятой 27 марта 2014 года на 68-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, других международно-правовых актов, а также ряда международных договоров, участниками которых являются Украина и Россия".

Выборы президента России назначены на 18 марта 2018 года - годовщину российской аннексии Крыма. В них примут участие восемь кандидатов: Сергей Бабурин, Павел Грудинин, Владимир Жириновский, Владимир Путин, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов и Григорий Явлинский. Выборы российского президента пройдут и в аннексированном Крыму.

Президент Украины Петр Порошенко 16 февраля 2018 года призвал мировую общественность не признавать результаты будущих выборов президента России в аннексированном Крыму.

Проект этого постановления зарегистрирован под No7546. Верховная Рада приняла это обращение с предложениями Комитета по иностранным делам, отметили в пресс-службе украинского парламента.