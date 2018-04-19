Рада приняла обращение к патриарху Варфоломею об автокефалии украинской церкви

Верховная Рада Украину 19 апреля поддержала постановление о поддержке обращения президента к вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении томоса на автокефалию Православной Церкви в Украине.

За этот проект постановления, поддержанный большинством парламентских фракций, проголосовали 268 народных депутатов. Против выступили 36 депутатов, в частности, представители "Оппозиционного блока", заявив, что решение должно приниматься не на политическом уровне, а в рамках межцерковного диалога.

Перед голосованием в парламенте выступал президент Петр Порошенко.

Он в очередной раз подчеркнул, что получение автокефалии православной церковью в Украине не означает, что она станет государственной.

"Единая православная поместная церковь не станет государственной. Все верующие будут иметь право свободно выбирать себе и конкретный храм, и церковную юрисдикцию", - сказал Порошенко.

Между тем, у здания Верховной Рады утром 19 апреля проходит несколько акций, в том числе в поддержку создания единой поместной православной церкви и акция за легализацию добровольческого движения. У здания парламента находится около сотни человек, акции проходят мирно.

Президент Украины Петр Порошенко 17 апреля на экстренной встрече с главами парламентских фракций попросил Верховную Раду поддержать обращение "президента и церковных иерархов к Вселенскому патриарху" о предоставлении томоса (указ, декрет "материнской церкви" о предоставлении автономии в управлении (автокефалии) какой-то части этой церкви, фактически признание статуса - КР) украинской православной поместной церкви.

Перед этим 9 апреля президент Украины в Стамбуле встретился с вселенским патриархом Варфоломеем в его официальной резиденции.

Украинская православная церковь Киевского патриархата сообщила, что "поддерживает все усилия для преодоления существующего церковного разделения". По информации представителей церкви, "сейчас, как никогда ранее, есть все основания ожидать положительного решения" вселенского патриарха Варфоломея.

В то же время в Украинской православной церкви Московского патриархата считают, что нет оснований для признания вселенским патриархом Варфоломеем "другой украинской церкви".

Согласно Конституции, церковь и религиозные организации в Украине отделены от государства.