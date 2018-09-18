Рада приняла повестку дня девятой сессии

Верховная Рада приняла повестку дня своей девятой текущей сессии, включив в него законопроект No 9090 по увеличению количественного состава ЦИК.

За соответствующий проект постановления No 9091 проголосовали 227 депутатов, сообщает корреспондент Укринформа.

Председатель ВР Андрей Парубий дал поручение Комитету по вопросам правовой политики рассмотреть законопроект No 9090 для его включения в повестку дня сегодняшнего заседания.

Как сообщалось, Рада открыла девятую сессию 4 сентября.

17 сентября Председатель Верховной Рады Андрей Парубий зарегистрировал проект закона об увеличении количественного состава Центральной избирательной комиссии с 15 до 17 членов. Читайте также: Генпрокурор повторно внес в Раду представление на Вилкула, Дунаева и Колесникова

Президент Петр Порошенко 23 января подписал представление на назначение новых членов Центральной избирательной комиссии, в списке - 14 кандидатов. Глава государства также подписал письмо об увольнении нынешних членов ЦИК.

5 февраля представление поступило в парламент.

1 июня 2014 года истек срок полномочий 12 из 15 членов ЦИК, в феврале 2017 года - еще одного члена комиссии.