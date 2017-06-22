Рада приняла в первом чтении закон о Конституционном суде

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о Конституционном суде. За соответствующее решение проголосовал 231 народный депутат. Законопроектом устанавливается что в состав КСУ входят 18 судей. По 6 судей назначают Президент, Верховная Рада и съезды судей.

Устанавливается, что судьи КСУ, которые, в частности назначаются Президентом, добираются на конкурсной основе. Отмечается, что в составе Конституционного Суда действуют Большая палата, два сената и шесть коллегий.

Также среди прочего внедряется институт Конституционной жалобы, что позволит гражданам обращаться в суд напрямую.

Напомним, 8 июня Верховная Рада отправила на повторное первое чтение законопроект о Конституционном суде.