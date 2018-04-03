Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект "О концессиях". Законопроект No8125 за основу поддержали 240 народных депутатов.

Законопроектом предлагается усовершенствовать правовое регулирование концессионной деятельности.

Законопроектом предлагается: разграничение регулирования концессии и иных форм государственно-частного партнерства; единая процедура инициирования и принятия решения о государственно-частном партнерстве для всех форм государственно-частного партнерства в том числе концессии; внедрение процедуры выбора концессионера (концессионный конкурс, конкурентный диалог) и тому подобное.

Также законопроектом предусмотрено внесение изменений в более 30 законодательных актов Украины с целью приведения их в соответствие с положениями законопроекта.

Как писало ZN.UA, в Украине государственно-частное партнерство развивается крайне медленно, количество реализованных проектов минимально, а их эффективность низка.