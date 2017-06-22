Рада приняла за основу изменения в госбюджет-2017

Верховная Рада приняла за основу законопроект, которым вносятся изменения в государственный бюджет на 2017 год, инициированные Кабинетом министров

За принятие соответствующего законопроекта проголосовало 264 депутата, информирует "ДС".

Перед этим нардепы дважды отказались поддержать предложение принять этот законопроект сразу и за основу, и в целом.

Как отметил премьер-министр Владимир Гройсман, фракция БПП дала "за" всего 60 голосов, и не отреагировала на его призывы поддержать рассмотрение законопроекта за основу и в целом.

После голосования Верховная Рада закрылась на перерыв.

Как сообщала "ДС", за изменения в закон Украины о госбюджете были готовы проголосовать практически все парламентские фракции, включая часть депутатов от Оппоблока. Однако фракция БПП склонялась к тому, чтобы не голосовать.

Таким образом, может оказаться, что инициативу Гройсмана поддержат все политические силы кроме президентской и окажется, что президентская ветвь власти находится в оппозиции к премьер-министру.

Напомним, 21 июня Кабинет министров инициировал внесение изменений в закон о госбюджете, предполагающее распределение сверхплановых доходов.