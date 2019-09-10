Рада приняла за основу изменения в закон о ВАКС

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект об изменении в закон о Высшем антикоррупционом суде No1025, который ограничивает направленность уголовных дел, подследственных суду, исключительно топ-коррупцией. Соответствующее решение поддержали 345 народных депутатов, передает корреспондент УНН.

Еще 294 нардепа проголосовали за сокращение наполовину сроков рассмотрения закона во втором чтении.

По мнению авторов законопроекта, он направлен на обеспечение полного, эффективного, своевременного судебного рассмотрения уголовных производств по коррупционным преступлениям в разумные сроки, а также введение четких правил очередности передачи суду подсудимых ему дел в соответствии с принципом правовой определенности.

Напомним, по данным представителя правительства в ВР Верещук, Высший антикоррупционный суд завален тысячами дел низшего уровня, и Верховная Рада собирается решить этот вопрос.

Ранее председатель ВАКС Елена Танасевич заявляла, что Высший антикоррупционный суд начинает свою деятельность в кратчайшие сроки.