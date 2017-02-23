Верховная Рада приняла за основу проект закона о внесении изменений в УПК в части заочного правосудия. За соответствующее решение проголосовали 233 депутата.

Речь идет о проекте закона No5610 о внесении изменений в Уголовно- процессуальный кодекс Украины (относительно усовершенствования механизмов обеспечения задач уголовного судопроизводства). Ранее Рада отказывалась включать его в повестку дня.

"Основные задачи этого закона озвучил в Раде генеральный прокурор Юрий Луценко.

"Добавить к статьям, которые подлежат заочному осуждению ст. 255 "создание преступной организации". Сейчас такой статьи там, к сожалению, нет, что делает невозможным наказание за экономические и военные преступления. Во- вторых, в этом законе вводится точное правило расчета сроков, что делает невозможным старания адвокатов Януковича и его компании в европейских судах. В-третьих, он продлевает действие этого закона после 15 апреля и не устанавливает четкий срок. Действие сегодняшнего закона с 15 апреля по 15 апреля может быть рассмотрено европейскими и украинскими судами как выборочное правосудие. Мы снимаем эту норму и предлагаем создание Государственного бюро расследований. Насколько я понимаю, оно будет создано уже в этом году", - отметил Луценко.

Также Луценко заявил о готовности отказаться от пункта, позволяющего продолжать генпрокурору следствие до 18 месяцев, которое вызывало замечания у депутатов.

"Как генеральный прокурор Украины, сразу заявляю, что я согласен со снятием с этого закона нормы о праве генпрокурором продолжать следствие до 18 месяцев. Мы обойдемся без этой нормы. Достаточно урегулирования других статей. ГПУ не нужно продолжение следствия до 18 месяцев, о котором так часто спрашивают некоторые народные депутаты. Также мы готовы отказаться от нормы о вручении повестки через СМИ. Действующий порядок нас также устраивает, потому что мы по нему уже действуем текущий год", - отметил Луценко.

По словам генпрокурора Юрия Луценко, Генеральная прокуратура Украины готова передать в суд 119 производств, в том числе по расстрелу Майдана, после изменений депутатами Уголовно-процессуального кодекса в части заочного осуждения.