Рада приняла за основу законопроект о поправках в "закон Савченко"

Верховная Рада Украины поддержала за основу правительственный законопроект No5259 "О внесении изменений в статью 72 Уголовного кодекса Украины относительно усовершенствования порядка зачисления срока предварительного заключения". За документ со второго раза проголосовали 235 парламентариев (сначала 214 нардепов), передает корреспондент РБК-Украина.

Предлагается предусмотреть, что предварительное заключение засчитывается судом в срок наказания при осуждении к лишению свободы из расчета один день предварительного заключения за один день лишения свободы, кроме определенных этим законопроектом случаев.

При этом зачисление судом срока предварительного заключения в случае осуждения к лишению свободы за преступления небольшой и средней тяжести производится из расчета один день предварительного заключения за два дня лишения свободы. В случае осуждения к лишению свободы при совокупности преступлений, если хотя бы одно из преступлений является тяжким или особо тяжким, предварительное заключение засчитывается судом в срок наказания при осуждении к лишению свободы из расчета один день предварительного заключения за один день лишения свободы.

Вместе с тем, в случае осуждения к лишению свободы при совершении преступления повторно, рецидиве преступлений предварительное заключение засчитывается судом в срок наказания при осуждении к лишению свободы из расчета один день предварительного заключения за один день лишения свободы.

ЗА ОСНОВУ принято!#ЗП5259 об усовершенствовании порядка зачисления срока предварительного ув'заключение О ЗП:https://t.co/UmoKrhhPsb pic.twitter.com/d9vsaz6yx8 - Верховная Рада (@verkhovna_rada) February 23, 2017

Напомним, Рада приняла за основу закон об упрощение процедур капитализации и реорганизации банков.