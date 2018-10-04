Верховная Рада приняла за основу законопроект "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

За принятие законопроекта No5670-д проголосовал 261 депутат при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.

Документом предлагается ввести сертификацию уровня владения украинским языком государственными чиновниками.

Требования относительно соответствующего уровня владения украинским языком чиновниками и проверку уровня владения осуществляет Национальная комиссия по стандартам государственного языка.

Предлагается также учредить должность уполномоченного по защите государственного языка, назначаемого и увольняемого с должности Кабинетом Министров.

В то же время при рассмотрении в первом чтении Рада решила изъять из законопроекта нормы о создании службы из 27 инспекторов, которые должны были обеспечивать надлежащий уровень за соблюдением стандартов украинского и применением других языков.

Также Рада изъяла из документа норму, согласно которой статус украинского языка как единственного государственного не может быть основанием для отрицания языковых прав и потребностей лиц, которые принадлежат к национальным меньшинствам.

Статью о языке в сфере образования депутаты решили выложить в редакции языковой статьи профильного закона "Об образовании".

В частности нацменьшинствам гарантируется права на обучение на языке нацменьшинства в коммунальных учреждениях образования для приобретения дошкольного и начального образования наряду с украинским языком.

Это право реализуется путем создания отдельных классов (групп).

При этом парламент дополнил данную статью и намерен предусмотреть, что с 2025 года языком внешнего независимого оценивания является украинский язык, кроме ВНО по иностранным языкам.

Кроме того, законопроект приравнивает попытки введения в Украине официального многоязычия к свержению конституционного строя.

Предприятия и организации всех форм собственности, которые работают с клиентами и потребителями, должны осуществлять обслуживание на украинском языке.

Обслуживание на другом языке возможно только по просьбе клиентов.

В сфере телевидения и радиовещание предлагается установить нормы языковой статьи профильного закона.

Согласно ей, в общем недельном объеме вещания центральных и региональных телерадиоорганизаций украиноязычные передачи и фильмы должны составлять не менее 75% общей продолжительности передач и фильмов в каждом промежутке времени между 07.00 и 18.00 и между 1.00 и 22.00.

Печатные СМИ должны будут издаваться на украинском языке.

При этом газеты и журналы могут издаваться в нескольких языковых версиях, одна из которых должна быть украинской.

Интернет-СМИ обязаны будут иметь украинскую версию, при этом она должна загружаться по умолчанию.

Как сообщали Українські Новини, в феврале 2018 года Конституционный Суд признал неконституционным закон "Об основах государственной языковой политики".

Виктор Янукович подписал принятый Радой закон, которым русский язык фактически приравнивается к государственному на русскоязычных территориях.

Он стал региональным в течение последних нескольких дней в Одессе и области, в Красном Луче на Луганщине, в Севастополе, а также в Запорожской и Донецкой областях.

23 февраля 2014 года Верховная Рада признала утратившим силу закон о языковой политике.