Рада приняла закон о дезертирстве

Верховная Рада во втором чтении одобрила законопроект No1227 "О внесении изменений в Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе", который должен усовершенствовать некоторые вопросы прохождения украинцами военной службы. За документ проголосовали 287 народных депутатов.

Согласно закону, военные, которые самовольно покинули воинские части и места службы, дезертировали из Вооруженных сил и других формирований, а также добровольно сдались в плен, исключаются из численности ВСУ.

Однако за указанными лицами сохраняют статус военнослужащих на период уголовного производства в органах досудебного расследования и судах. Документом также предусмотрено приостановление им выплат и других видов обеспечения, а также лишение соцгарантий, которыми могут пользоваться военные.

В то же время, если суд оправдает указанных лиц, то им восстановят все виды обеспечения и соответствующие гарантии соцзащиты.

В первом чтении законопроект приняли 20 сентября. Тогда за него проголосовали 275 народных депутатов.

1 октября в Украине начался осенний призыв на срочную военную службу. Согласно распоряжению правительства с октября по декабрь в ВСУ и другие военные формирования отправят 15 200 человек. Так, в Вооруженные Силы - 9 000 человек, в Государственную специальную службу транспорта - 800, Государственную пограничную службу - 4 400, Национальную гвардию - 1 000. По материалам: РБК-Украина