Рада приняла закон о перезапуске НАПК и сокращении госфинансирования партий

Верховная Рада 2 октября приняла во втором чтении и в целом законопроект No1029 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты по поводу обеспечения эффективности институционального механизма предотвращения коррупции".

За документ с технико-юридическими правками проголосовали 237 нардепов.

Законопроект 29 августа внес в парламент президент Владимир Зеленский и определил его как неотложный.

Закон предполагает, что руководить деятельностью Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции будет единолично глава, назначаемый и увольняемый Кабинетом Министров. Сейчас руководство осуществляется коллегиально, в руководящий орган входят пять человек.

Согласно закону, главу агентства будут назначать на четыре года, один и тот же человек не сможет занимать эту должность дважды подряд. Глава агентства сможет назначить трех заместителей. По его решению может быть создано не более шести территориальных органов НАПК.

Документом предусмотрено создание уполномоченных подразделений по предотвращению и выявлению коррупции в Офисе президента Украины, аппарате Верховной Рады, секретариате Кабмина, аппаратах Совета национальной безопасности и обороны, Счетной палаты, Верховного Суда, Высшего антикоррупционного суда, Конституционного Суда, Национального банка, аппаратах и территориальных органах министерств, на госпредприятиях, в местных советах, администрациях и так далее.

Также в законе предусмотрено изменение перечня должностных лиц, которые обязаны подавать электронные декларации, в частности, из него исключили общественных активистов-антикоррупционеров.

Кроме того, законом сокращено ежегодное государственное финансирование партий с 0,02 до 0,01 размера минимальной заработной платы, умноженной на общее количество избирателей, принявших участие в голосовании по многомандатному избирательному округу на последних выборах народных депутатов.

Также предусматривается, что право на госфинансирование получат партии, которые на последних парламентских выборах набрали не менее 5% голосов в многомандатном избирательном округе. Сейчас финансирование получают партии, преодолевшие 2% порог.

В первом чтении законопроект о перезапуске НАПК Верховная Рада приняла 11 сентября.

Кабинет Министров создал Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции в марте 2015 года. Агентство среди прочего занимается анализом электронных деклараций о доходах государственных служащих. Введение электронного декларирования было одним из требований Европейского союза для реализации безвизового режима с Украиной.

Тогдашний глава представительства Европейского союза в Украине Хьюг Мингарелли заявил в январе 2018 года, что НАПК нужно перезапустить, так как оно не в состоянии выполнять возложенные на него функции.

23 марта 2017 года Верховная Рада проголосовала во втором чтении и в целом за законопроект, обязавший членов общественных организаций с 2018 года подавать электронные декларации. 27 марта президент Украины Петр Порошенко подписал изменения к закону о е-декларациях. Они вступили в силу 30 марта 2017 года.

Эту норму критиковали западные партнеры Украины. В США призвали отозвать "карательный закон", но Рада так и не отменила его.

Конституционный Суд Украины 6 июня 2019 года признал неконституционным введение электронного декларирования для общественных активистов.